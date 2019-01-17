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США начнут выход из ДРСМД 2 февраля

17.01.2019 06:57
США начнут выход из ДРСМД 2 февраля

Срок ультиматума по ДРСМД, который госсекретарь США Майк Помпео объявил России истекает 2 февраля. В этой связи, а также учитывая то, что, по словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон, Россия так и не вернулась к соблюдению договора, Соединенные штаты планируют начать выход из ДРСМД. Томпсон подчеркнула, что встреча представителей России и США в Женеве также не принесла никаких изменений. Поэтому 2 февраля будет инициирован процесс выхода из ДРСМД, пишет РИА Новости.

Сегодня в Женеве состоятся консультации России и США по ДРСМД
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