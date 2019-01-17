Ксения Собчак внезапно посетила Киев

17.01.2019 06:27



Телеведущая и журналист Ксения Собчак посетила украинскую столицу. В своем Instagram она выложила видеозапись с Европейской площади Киева. Надпись на видео гласит: "Ну привет, kiев!)))".

Как сообщалось ранее, украинские радикалы внесли Ксению Собчак в базу данных сайта "Миротворец", после того, как она посетила Крым в 2014 году. Тем не менее, телеведущая заявляла, что считает Крымский полуостров территорией Украины, пишет РИА Новости.