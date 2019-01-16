Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

16.01.2019 18:11



Адвокат украинской журналистки Елены Бойко Галина Перфильева сообщила, что ее подзащитную депортировали с территории России. По ее словам, Бойко была доставлена до границы с Украиной и, в настоящее время, находится в Харькове. Также Перфильева сообщила, что СБУ планирует арестовать журналистку и переправить ее во Львов, где против Елены Бойко было возбуждено уголовное дело за то, что журналистка, находясь в России, критиковала политический режим Петра Порошенко на Украине, пишет РИА Новости.