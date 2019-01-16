Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России

16.01.2019 23:41



По предварительным данным, Россию на «Евровидении» в текущем году будет представлять певец Сергей Лазарев, сообщает «ТАСС». Его кандидатура рассматривается как наиболее вероятная, однако итоговое решение будет принято позднее. Лазарев уже представлял Россию в рамках «Евровидения» в 2016 году, заняв третье место. Продюсером певца на международном музыкальном состязании выступит еще один отечественный певец – Филипп Киркоров.