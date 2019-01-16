Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»

16.01.2019 22:39



Игорь Савельев был задержан по подозрению в мошенничестве, однако данное обвинение не связано с деятельностью алкогольной компании, сообщает «РБК». Известно, что помимо крупнейшей в России алкогольной компании, Савельев имеет некие бизнес-проекты в хлебной, кондитерской и снековой направленности. На момент задержания Савельев успел передать пост генерального директора Елене Тябутовой, являющейся финансовым директором алкогольного «гиганта». Это было сделано с целью обеспечения штатного функционирования организации, что в настоящий момент и достигнуто.