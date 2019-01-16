YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки

16.01.2019 22:24



Буквально на днях, администрация видео-сервиса «Youtube» изменила некоторые пункты своих правил, запретив публикацию видеороликов, содержащих так называемые «пранки» и «челленджи», которые несут потенциальную угрозу для жизни людей, сообщают «Известия». В дополнение к названым изменениям, были усилены процессы модерации видеозаписей и сопровождающих их описаний, в особенности тех, которые содержат ссылки на сторонние ресурсы.