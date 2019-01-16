«Газпром» увеличил добычу газа

16.01.2019 21:50



"Газпром" опубликовал свой пресс-релиз, в котором заявлено, что с начала текущего года были увеличены объёмы добычи природного газа, сообщает "РБК". За первую половину января добыча газа увеличилась более чем на 3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В свою очередь увеличился объем реализации газа на внутреннем рынке страны, равно как и экспорт в зарубежные страны. Более 90% от общего объема газа, поставляемого на российский рынок, принадлежит «Газпрому».