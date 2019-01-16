Путин обратил внимание Силуанова и Набиуллиной на инфляцию

16.01.2019 21:38



В рамках проведенного совещания с членами правительства, Владимир Путин поручил Антону Силуанову и Эльвире Набиуллиной обратить пристальное внимание на весь спектр вопросов, связанных с инфляцией, сообщают «РИА новости». Несмотря на то, что особенно резких изменений в данном вопросе не предвещается, но всё же особое внимание министрам стоит уделить плановым показателям, поскольку их необходимо постоянно отслеживать.