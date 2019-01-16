Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

16.01.2019 20:58



Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, рассказал, что инвестиции, трудовые ресурсы и рост производительности труда смогут вывести экономику России на лидирующие мировые позиции, сообщает «ТАСС». Кроме того, он сообщил, что подавляющее число национальных проектов по развитию экономики просто-напросто не справляются с поставленными задачами. По его мнению, необходимо предоставить регионам больше свободы в вопросах самостоятельности, вдобавок передать им определенную долю земельных ресурсов. Однако это крайне сложный процесс, который крайне непросто реализовать.