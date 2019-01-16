Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД

16.01.2019 20:50



Сергей Лавров, возглавляющий МИД России, заявил, что Россия продолжит борьбу за сохранение договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает «ТАСС». Министр также высказался по поводу действий США в отношении вышеназванного договора, заявив, что американцы целенаправленно идут на «слом» документа, предъявляя требования по ликвидации ключевых стратегических образцов вооружения. В ходе недавней встречи в Женеве ни одна из сторон не пришла к взаимному решению вопроса, а американская сторона сделала все, чтобы показать, что вопрос с выходом из ДРСМД окончательно предрешен.