Сербия обеспечит безопасность визита Путина

16.01.2019 19:59



По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Сербия обеспечит достойный уровень безопасности во время визита Владимира Путина в их страну в рамках рабочей поездки, сообщает «RG.ru». В четверг Владимир Путин встретится с президентом Сербии Александром Вучичем в формате «узкого состава», где они обсудят наиболее важные вопросы, а затем будет проведена еще одна встреча, но уже «широким» составом делегаций. Юрий Ушаков не выразил никаких опасений касательно недавнего задержания злоумышленника-террориста, который, якобы, готовил покушение в связи с приездом делегации из России.