В сирийском Манбидже погибли американские военные

16.01.2019 18:27



В сирийском городе Манбидж произошел взрыв, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". По информации, предоставленной местными телеканалами и СМИ, которые ссылаются на очевидцев, взрыв прогремел в одном из местных ресторанов. В нем, по представленным данным, находились около 15 американских военных, против которых и был направлен теракт. В результате взрыва погибло 15 человек, еще около 20 получили ранения, пишет Интерфакс.

Официальные лица США подтвердили гибель во время теракта 4 и ранение 3 американских военнослужащих, передает агентство Reuters.