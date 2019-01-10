В Сирии погибли британские военные

10.01.2019 06:14



Погибли пятеро военнослужащих Британии, которые входили в состав возглавляемой США международной коалиции и обеспечивали поддержку курдов на востоке Сирии. Об этом сообщили сирийские СМИ. Также, по данным информагентств, еще несколько британских военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Это произошло во время атаки боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" на позиции курдов в районе поселка Эш-Шафаа, пишет газета Вести.