ФСБ депортировала из России агента СБУ

16.01.2019 17:53



Сотридники УФСБ России по Воронежской области задержали гражданина Украины Леонида Каплуна, который был агентом СБУ. Как сообщил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, Каплун работал в сфере пассажирских перевозок на маршруте Киев – Симферополь – Севастополь. В его задачу входило получение информации о дислокации российских военных и их передвижениях на территории Крыма. Шеремет подчеркнул, что этот факт свидетельствует об отличной работе российской службы безопасности, которая защищает всех жителей Крыма от провокаций украинских властей, пишет РИА Новости.