ЕС ввел санкции против подозреваемых в покушении на Скрипалей

16.01.2019 17:28



В Европейском союзе приняли решение ввести санкции против так называемых "офицеров ГРУ", которые, по мнению послов 28 стран Евросоюза, принимали участие в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери. Речь идет, в том числе, и об Александре Петрове и Руслане Боширове. Теперь, данное решение должны утвердить министры иностранных дел стран-членов ЕС, что может произойти 21 января на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.