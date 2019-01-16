От каких платежей за коммунальные услуги жильцы могут отказаться

16.01.2019 16:57



Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, от каких платежей могут отказаться владельцы квартир. По ее словам, если у человека в собственности находится квартира, он обязан оплачивать расходы на общедомовые нужды и отопление, даже если владелец квартиры проживает по другому адресу. Тем не менее, за индивидуальное потребление воды и электроэнергии можно не платить, но только в том случае, если у вас установлены приборы учета и вы постоянно снимаете с них показания и сдаете в Управляющую компанию, передает ее слова Российская газета.