На химзаводе в Ленинградской области прогремел взрыв

16.01.2019 14:43



На химзаводе "Полипласт" в Кингисеппе прогремел взрыв, в результате чего возникло возгорание и произошло обрушение части цеха по производству химических добавок на площади около 50 кв. метров. Как сообщил представитель спецслужб, весь персонал успели эвакуировать с завода, под завалами людей нет. Тем не менее, в результате инцидента легкие ранения получили два человека. В настоящее время на территории завода происходит тушение пожара, пишет Интерфакс.