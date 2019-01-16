На шлюзе водохранилища в Донбассе обнаружена взрывчатка

16.01.2019 12:00



Представители специальной миссии ОБСЕ нашли прикрепленные на шлюзе Мироновского водохранилища необычные предметы: два темно-зеленых ящика, к которым подключены провода. Вероятно, как сообщил один из солдат, речь идет о взрывчатке. Все это было занесено в отчет СММ ОБСЕ.

Само Мироновское водохранилище находится неподалеку от КПП ВС Украины около донецкого поселка Роты. Если шлюз будет взорван, то это приведет к затоплению нескольких близлежащих сел.