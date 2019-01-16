В Сербии задержали боевика, который готовил покушение на Владимира Путина

16.01.2019 13:40



21-летнего Армина Алибашича задержали по подозрению в покушении на президента России Владимира Путина, передает «РГ». При обыске у молодого человека были найдены оружие, элементы взрывчатки, а также атрибутика ИГИЛ (запрещено в России). Сербские спецслужбы и эксперты не исключают, что задержанный ваххабит мог заниматься подготовкой теракта, который мог быть совершен в ходе визита главы РФ в Белград, запланированного на 17 января.