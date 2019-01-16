От слов Путина может стынуть кровь

16.01.2019 12:46



Во время интервью для АиФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал несколько любопытных подробностей о главе России. В частности, о том, что иногда Владимир Путин так может выразить свое отношение к происходящему, что от таких слов может стынуть кровь. Вероятно, Дмитрий Песков неоднократно был свидетелем подобных «явлений».

Отвечая на вопрос о том, ругается ли вообще матерными выражениями Владимир Путин, Песков сказал, что «оставит это без ответа». Однако представитель Кремля отметил, что российский лидер «как любой нормальный мужик» может вполне выразить свою негативную точку зрения на что-либо. Причем, таким образом, «что кровь стынет».