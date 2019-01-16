Севастополь и Сирия создадут совместные предприятия

16.01.2019 13:10



Севастополь продолжает развивать совместные с зарубежными партнерами проекты. В частности, как заявил губернатор города Дмитрий Овсянников, в этот раз речь идет о Сирии, с которой Севастополь создаст несколько совместных предприятий.

В понедельник в Дамаск прибыла делегация, в которую вошел и Овсянников. В рамках поездки стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом. Как уточняет пресс-служба губернатора, речь идет о двух совместных предприятиях. В самом соглашении говорится о проектах, которые будут реализованы в торгово-экономической, научно-технической, культурной, и других сферах.