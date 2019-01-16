Как чувствует себя Алла Пугачева

16.01.2019 11:18



Максим Галкин ответил на слухи о самочувствии Аллы Пугачевой, которой якобы стало плохо во время съемок в Останкино. Ранее СМИ наперебой стали сообщать о том, что у знаменитой певицы случилась аллергическая реакция и приступ удушья, когда снимался выпуск, посвященный Игорю Николаеву.

Галкин опроверг информацию об аллергии, заявив, что сообщения об этой «ерунде» «породили» несколько сайтов. А ушла Пугачева с передачи не потому, что ей стало плохо, а потому, что нужно было ехать.