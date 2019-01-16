Пескову стыдно за то, что он чиновник

16.01.2019 09:41



В интервью «АиФ» представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что ему иногда бывает стыдно за то, что он – чиновник. Объясняя свою позицию, он сказал, что это обусловлено негативным отношением общества к представителям этой профессии. В частности, есть чиновники, которые многое делают для России, но абсолютно не способны выражать свои мысли, и по этой причине их часто начинают травить.

Также, как считает Песков, есть такие чиновники, которым плевать на людей, и за это их надо критиковать. «Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие», — добавил представитель Кремля.