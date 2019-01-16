Мирный договор должен учитывать интересы жителей Курил

16.01.2019 08:25



В Кремле прокомментировали Мирный договор. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, документ должен учитывать интересы жителей Курил. В беседе с АиФ он подчеркнул, что интересы граждан этого региона не должны пострадать в процессе решения курильского вопроса между Россией и Японией.

Вместе с этим официальный представитель Кремля отметил, что сам факт отсутствия мирного договора между двумя странами – это абсурд. «Поэтому заключить его нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы», - заявил Песков.