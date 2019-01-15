15.01.2019 14:08



Выступая на пленарной сессии Гайдаровского форума, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что статистика «находится в тупике», и международное сообщество обсуждает целесообразность подсчета величины ВВП, передает РИА Новости. По словам главы правительства, актуальным является вопрос, каким образом правильно считать валовый внутренний продукт, и есть ли вообще необходимость в этом. Медведев также допустил вариант отказа от этого показателя, «чтобы адекватно отразить состояние экономики».