Во время ДТП в Воронежской области погибло 8 человек

16.01.2019 06:59



Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло 15 января на 166 км трассы Курск – Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области. В результате трагедии погибли 8 человек. Так, по информации ГУ МВД по региону, автомобиль Lexus, в котором находились руководитель Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко и его водитель, вылетел на встречную полосу движения. После чего произошло столкновение транспортного средства с автомобилями Kia Rio и Toyota Land Cruiser Prado, которое привело к возгоранию автомобилей. Водители и пассажиры автомобилей Lexus и Toyota Land Cruiser Prado, а также водитель Kia Rio погибли. По данному факту правоохранительные органы завели уголовное дело, пишет РИА Воронеж.