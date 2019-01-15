ЦОДД призвал автовладельцев избегать поездок по Дмитровскому шоссе

15.01.2019 21:31



Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал сообщение в своем Twitter-канале, обратившись к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок по отрезку Дмитровского шоссе, сообщает «RT». Данная просьба связана с тем, что произошло подтопление трёх станций метрополитена, в следствии чего по Дмитровскому шоссе были запущены специальные компенсационные автобусные маршруты. В качестве путей объезда водителям предлагаются Алтуфьевское шоссе и Северо-Восточная хорда.