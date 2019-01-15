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Экипаж подводной лодки ВМС США сфотографировал НЛО

15.01.2019 23:57
Экипаж подводной лодки ВМС США сфотографировал НЛО

Фото НЛО, запечатленные экипажем ударной подводной лодки ВМС США Trepang (SSN674) в марте 1971 года в Атлантическом океане, названы самым лучшим доказательством присутствия пришельцев на Земле.

Уфологи полагают, что черно-белые изображения, полученные с подлодки USS Trepang (SSN 674), являются свидетельством секретных испытаний самолетов Соединенных Штатов либо инопланетных форм жизни.

Фото НЛО с подлодки Trepang (SSN674)

Исследователь паранормальных явлений Алекс Мистретта изучил серию фотографий после того, как они впервые появились во французском издании Top Secret, благодаря утечке секретной информации.

Фото НЛО с подлодки Trepang (SSN674)

Согласно открытых источников Интернет фотоснимки были получены от офицера ВМС США.

Фото НЛО с подлодки Trepang (SSN674)

Мистретта рассказал, что инсайдеры ему сообщили: «Фотографии были сделаны с американской подводной лодки во время ее путешествия между Исландией и норвежским островом Ян-Майен в Атлантическом океане. На борту субмарины находился адмирал Дин Рейнолдс». Военно-морской архив США содержит сведения о том, что в то время в районе действительно находился военный корабль Trepang.

Военные зафиксировали, как из-под воды взлетали и ныряли обратно в океан странные объекты разной формы. НЛО поворачивались под разными углами и меняли свою форму.

«Совершенно секретно», – подписано под одним из фото.

Другая фотография содержит гриф: «Официальная фотография. Не подлежит разглашению».

Фото НЛО с подлодки Trepang (SSN674)

Некоторые уфологи полагают, что это доказывает подлинность полученных фотографий. Однако скептики говорят, что такая доступность информации может предполагать мистификацию.

Один из исследователей заметил: НЛО похож на Aereon 26 – экспериментальный американский самолет с поршневым двигателем, который был частично дирижаблем, частично обычным самолетом (прошел испытания в 1971 году).

Фото НЛО с подлодки Trepang (SSN674)

Aereon 26 занял особое место в теории об НЛО, поскольку многие энтузиасты проводили параллели между его формой и некоторыми неопознанными летающими объектами того времени.

Фото НЛО с подлодки Trepang (SSN674)

Известный британский уфолог Найджел Уотсон скептически отнесся к фото с подводной лодки Trepang. Он отметил: «Подборка странных фотографий. Много разных форм неопознанных летающих объектов».

«Наблюдения НЛО в форме сигар часто регистрировались в разных частях мира, именно с 1896 года», – сообщил Уотсон, автор книги «Руководство по расследованию НЛО».

По словам Уотсона, эта серия фотографий подтверждает такие заявления, но вряд ли они подлинны.

Тем не менее, многие уфологи предположили, что экипаж американской подлодки действительно стал свидетелем странных НЛО, которые имели явно не земное происхождение.

Отличные кадры: в США над озером Тахо отчетливо запечатлен НЛО
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