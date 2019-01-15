Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей

15.01.2019 21:04



Простой водитель из Екатеринбурга, который совершенно случайно купил лотерейный билет, сорвал джекпот, выиграв 500 млн. рублей, которые он уже получил, сообщает «Газета.ру». Мужчина приехал забирать выигрыш в сопровождении своей супруги. Деньги были разыграны в рамках 1264-го тиража гослотереи «Русское лото». Супруги заявили, что они не намерены как-либо кардинально менять свою жизнь, а куда деть деньги они еще не придумали.