«Почта России» начала продавать пиво

15.01.2019 20:46



Чуть более 3 тыс. отделений «Почты России» начали продавать слабоалкогольные напитки, а если быть точнее, то в почтовом отделении кроме конвертов, с недавнего времени, можно будет приобрести и пиво, сообщает ИА «RNS». Подавляющая часть отделений, где можно приобрести алкоголь, находится в сельской местности, что объясняется тем фактом, что для жителей вышеназванной местности подобные почтовые отделения будут являться единственным источником получения качественного и, что не маловажно, сертифицированного алкоголя. Лишь 5% подобных отделений находится в черте городских территорий.