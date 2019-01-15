Эрдоган назвал уход США из Сирии «шагом в правильном направлении»

15.01.2019 19:52



Тайип Эрдоган, являющийся президентом Турции, оценил уход войск США из Сирии, высказавшись на данную тему крайне положительно, сообщает «Газета.ру». Он назвал подобный «шаг» США единственно верным, поскольку считает, что военный конфликт в Сирии удастся решить лишь в том случае, когда стране дадут возможность «залечить военные раны». Глава Турции надеется, что все страны, так или иначе задействованные в событиях в Сирии, примут решения, которые будут схожи с решением американского правительства.