Путин сменил посла России в Центральноафриканской Республике

15.01.2019 19:39



В результате подписания президентского указа Сергей Лобанов был сменен Владимиром Титоренко на посту российского посла в ЦАР, сообщает РБК. Текст указа опубликован на информационном портале и находится в открытом доступе. До своего назначения Титоренко занимал не менее серьезный пост в Министерстве иностранных дел России: он был заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ. Титоренко 60 лет, он закончил МГИМО в 1981 году, а кроме того имеет весомый послужной список. «Новичок» на новой должности, но отнюдь не новичок в вопросах международных отношений и политики.