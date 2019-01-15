Ольга Голодец прокомментировала идею введения налога на выезд из России

15.01.2019 18:45



Вице-премьер Ольга Голодец прокомментировала инициативу предпринимателей о введения налога на выезд россиян и иностранных граждан с территории России. По ее словам, к ней подобное предложение не поступала. Тем не менее, вице-премьер считает, что сейчас не самое подходящее время для введения каких-либо дополнительных налогов и сборов. Наоборот, необходимо стремиться к предоставлению большего количества льгот в туристической сфере для того, чтобы увеличить доступность российского туризма, пишет Интерфакс.