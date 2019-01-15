Госдума примет меры против перекупщиков билетов

15.01.2019 17:36



Законопроект касающийся перекупки билетов на культурные мероприятия и борьбы с перекупщиками, приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ. Теперь, продавать билеты смогут только индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые заключать официальный договор с культурными организациями. При этом они смогут продавать билеты по цене всего на 10% выше закупочной. Что же касается возврата билетов, то получить полную стоимость за возврат можно будет только в случае отмены мероприятия. Данные меры направлены на борьбу с театральными спекулянтами, пишет РБК.