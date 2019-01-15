Предприниматели предлагают ввести налог на выезд из страны

15.01.2019 15:34



Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" обратилась с официальным запросом в Совет Федерации, Государственную думу РФ и Ростуризм с предложением ввести налог на выезд с территории РФ. Причем налогом предлагается облагать как российских граждан, так и иностранных гостей России. Все вырученные средства предлагается направить на развитие российской туристической отрасли.

Тем не менее, в Ассоциации туроператоров России прокомментировали данное обращение. Так, по словам вице-президент АТОР Дмитрия Горина, больше пользы российскому туризму принесет поддержка развития туристического бизнеса, а не введение выездного налога, пишет РИА Новости.