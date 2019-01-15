Суд продлил арест восьми украинским морякам

15.01.2019 16:58



Судья Лефортовского суда города Москвы продлил арест украинским морякам, которые были арестованы в конце прошлого года за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Речь идет о восьмерых гражданах Украины. Пока суд принял решение только в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Суд оставил их под арестом до 24 апреля текущего года, пишет ТАСС.