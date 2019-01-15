Задержанные украинские моряки отказываются давать показания в суде

15.01.2019 14:58



Все украинские моряки, задержанные за нарушение государственной границы России, отказались отвечать на вопросы в суде, ссылаясь на 17 статью Женевской конвенции. Ранее, защита украинцев заявила, что подала ходатайство, чтобы их дела рассматривались в военном суде, так как моряки являются военнопленными. Тем не менее, суд отклонил ходатайство защиты. Сегодня, Лефортовский суд города Москвы рассмотрит запрос на продление украинским морякам ареста на 3 месяца, до 6 апреля, пишет РИА Новости.