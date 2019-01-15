Тайский суд приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку

15.01.2019 13:27



Скандально известные Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), а также еще шестеро обвиняемых признали себя виновными, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний. Суд проходил в тайском городе Паттайя. Напомним, что все они обвинялись в организации и проведении нелегального секс-тренинга на территории Таиланда.

Обвиняемых приговорили к условным срокам заключения, а также фактическому заключению, который оказался равным сроку, уже ранее отбытому в течение девяти месяцев в следственной тюрьме.