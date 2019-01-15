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Первые семена проросли на Луне

15.01.2019 14:24
Первые семена проросли на Луне

Как сообщили китайские ученые из научно-исследовательского института передовых технологий в Университете Чунцина, первые маленькие ростки хлопкового семени проросли на Луне. Семена были доставлены на поверхность земного спутника на борту китайского лунного посадочного модуля Chang'e-4, пишет phys.org.

"Это первый раз, когда люди сделали биологический эксперимент по выращиванию растений на лунной поверхности", - сказал Xie Gengxin, который руководил проектированием эксперимента.

Ученые из Чунцинского университета, которые разработали эксперимент "мини-лунная биосфера", отправили на Луну 18-сантиметровый ковшеобразный контейнер, содержащий воздух, воду и почву. Внутри находятся семена хлопка, картофеля и арабидопсиса — растения семейства горчичных, а также яйца плодовой мухи и дрожжи.

Изображения, отправленные зондом, показывают, что ростки хлопка выросли хорошо, но до сих пор ни одно из других растений не проросло, говорят ученые.

Китай показывает больше изображений с дальней стороны Луны
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