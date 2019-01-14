Китай показывает больше изображений с дальней стороны Луны

14.01.2019 07:52



Китай опубликовал больше изображений из миссии Chang'e 4, роботизированного посадочного модуля и ровера, исследующего дальнюю сторону Луны. Снимки включают новый вид китайского лунохода Yutu 2, снятый камерой на борту посадочного модуля Chang'e 4, панорамную перспективу сурового лунного ландшафта и ускоренное видео, показывающее окончательный спуск космического корабля на Луну с точки зрения камеры спуска зонда, пишет SpaceFlightNow.

В воскресенье, когда солнце село на посадочной площадке Chang'e 4, аппарат был настроен на переход в режим сна. Ночное время на Луне длится 14 дней, поскольку Луна вращается вокруг Земли один раз в 28 дней, а температура, по прогнозам, опустится до минус 183 градуса по Цельсию, когда солнце исчезнет за горизонтом. Аппарат переключается в режим сна, как наступает ночь, так как солнечная энергия больше не будет доступна для питания зонда.

Тем не менее, аппарат Chang'e 4, уже приступил к началу исследований. На нем установлено специальное оборудование для астрофизических исследований, измерения уровня радиации на поверхности Луны, а также для сбора данных, которые могут быть полезны при планировании исследования человеком дальней стороны Луны, изучении Солнечной активности и измерении содержания подземных вод в кратере Фон Кармана.

В луноходе Yutu 2, который также спущен на лунную поверхность, установлен георадар для изучения геологических слоев, залегающих под посадочной площадкой, и спектрометр видимого и ближнего инфракрасного диапазона для сбора данных о составе почвы, а также прибор для изучения взаимодействия солнечного ветра с лунной поверхностью, который не экранирован атмосферой от бомбардировки заряженными частицами, возникающими на солнце.

Chang'e 4 также доставил на Луну сконструированный студентами носитель, содержащий семена картофеля и яйца шелкопряда. Студенты и ученые университета будут следить за ростом организмов, которые размещаются внутри камеры и питаются естественным светом и питательными веществами, оказавшись на поверхности Луны.

Научные данные и изображения с Chang'e 4 передаются обратно на Землю через специальный спутник связи, запущенный в прошлом году. Queqiao, или ”мост Сороки", расположен в специальной точке в поле зрения Chang'e 4 и Земли, что позволяет ему передавать команды и сигналы между наземными контроллерами и модулем.