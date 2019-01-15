В жилом доме в Шахтах, где произошел взрыв, нашли кошку, которая спряталась в шкафу

15.01.2019 13:37



Через сутки после того, как в жилом доме в Шахтах произошел взрыв, спасатели смогли достать еще одну кошку. Как передает Интерфакс, об этом рассказала одна из жительниц этого дома Алиса Дергоусова. По словам женщины, все это время кошка породы донской сфинкс пряталась и грелась в шкафу. Выйти самостоятельно, вероятно, животное не могло: в подъезде было очень сыро, холодно, а в подвале много воды.