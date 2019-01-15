Нижний Новгород – самый комфортный для жизни город России

15.01.2019 10:25



Исследовательский сервис Numbeo представил общественности рейтинг 226 лучших городов мира. В списке оказались и пять городов Российской Федерации. Это Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, а также Екатеринбург и Новосибирск. Причем, как считают эксперты, Нижний Новгород является самым комфортным город для жизни в нашей стране. В общем списке рейтинга он даже смог обогнать канадский Торонто, бельгийский Брюссель, испанский Мадрид и даже американский Лос-Анджелес. В общем списке Нижний занимает 109-ую строчку.