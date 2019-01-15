В Москве три станции метро закрыли из-за подтопления

15.01.2019 11:11



В российской столице три станции метро вынужденно были закрыты из-за подтопления, которое произошло на участке между «Окружной» и «Верхними Лихоборами», передает РИА Новости со ссылкой на твиттер московской подземки. Уточняется, что речь идет о станциях «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» (салатовая ветка).

В качестве альтернативы от закрытых станций ходит пятьдесят бесплатных автобусов. На месте происшествия работают специалисты.