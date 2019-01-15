Тимошенко хочет изменить конституцию Украины

15.01.2019 08:24



Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко считает, что конституция Украины – это профанация. Как передает Газета.ру, об этом она заявила по местному ТК. Она также заявила, что если станет президентом страны, то изменит главный государственный документ, представив его новый проект.

Напомним, что на территории Украины началась президентская кампания, которая будет продолжаться девяносто дней. Окончательный список кандидатов еще не сформирован, поскольку срок регистрации заканчивается третьего февраля.