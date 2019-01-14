В США хотят допросить переводчиков, которые присутствовали на встречах Путина и Трампа

14.01.2019 08:56



В США адвокаты, представляющие комитеты палаты представителей американского конгресса, планируют вызвать на допрос переводчиков, которые присутствовали на встречах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Считается, что они могут знать «больше», чем просто переводчики. Также учитывается и факт того, что Трамп мог скрывать несколько личных встреч с Путиным.

Как уточняет Газета.ру со ссылкой на ABC News, вероятно, речь идет о комитетах нижней палаты парламента США, специализирующихся на разведке и иностранным делам.