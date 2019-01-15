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Шоколад лучше помогает от кашля, чем лечебный сироп

15.01.2019 07:53
Шоколад лучше помогает от кашля, чем лечебный сироп

Это может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, но исследователи теперь говорят, что употребление шоколада, на самом деле, является лучшим лекарством от кашля.

Так, группа ученых из университета в Англии провела исследование, в котором приняли участие более 160 пациентов. В ходе эксперимента люди были разделены на две группы, одной из которых давали обычное лекарство от кашля, тогда как другая группа получала лекарство на основе шоколада. В результате проведенного исследования выяснилось, что пациенты, употребляющие лекарство на основе шоколада, быстрее улучшили свое самочувствие, чем группа, получающая специальный сироп от кашля.

Ученые полагают, что именно какао, которое входило в состав лекарственного препарата на основе шоколада, помогло быстрее справиться с симптомами раздражения горла и снять воспаление. Поэтому авторы исследования рекомендуют сосать кусочек шоколада, чтобы облегчить симптомы кашля, пишет ABC7NY.

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