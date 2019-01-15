Шоколад лучше помогает от кашля, чем лечебный сироп

15.01.2019 07:53



Это может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, но исследователи теперь говорят, что употребление шоколада, на самом деле, является лучшим лекарством от кашля.

Так, группа ученых из университета в Англии провела исследование, в котором приняли участие более 160 пациентов. В ходе эксперимента люди были разделены на две группы, одной из которых давали обычное лекарство от кашля, тогда как другая группа получала лекарство на основе шоколада. В результате проведенного исследования выяснилось, что пациенты, употребляющие лекарство на основе шоколада, быстрее улучшили свое самочувствие, чем группа, получающая специальный сироп от кашля.

Ученые полагают, что именно какао, которое входило в состав лекарственного препарата на основе шоколада, помогло быстрее справиться с симптомами раздражения горла и снять воспаление. Поэтому авторы исследования рекомендуют сосать кусочек шоколада, чтобы облегчить симптомы кашля, пишет ABC7NY.