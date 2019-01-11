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Жительница Китая после болезни перестала слышать голоса мужчин

11.01.2019 17:25
Жительница Китая после болезни перестала слышать голоса мужчин

Китаянка из-за редкого нарушения слуха перестала слышать мужчин. Девушка поняла, что что-то не так, когда проснулась, и не услышала голоса своего парня.

В первых числах этого месяца жительница города Сямынь по фамилии Chen начала слышать звон в ушах, кроме того ее постоянно тошнило. Девушка подумала, что возможно на следующий день ее состояние улучшится, но этого не случилось. Более того, она совсем перестала слышать голос своего возлюбленного. Chen отправилась в медучреждение для того чтобы получить консультацию специалиста по уху, горлу и носу. В больнице, она с удивлением обнаружила, что различает лишь голоса женщин. Доктор, обследовав пациентку, обнаружил у нее, низкочастотную потерю слуха. Это означало, что теперь девушка не могла слышать низкочастотные звуки, включая средний мужской голос.

По мнению лечащего врача, такое состояние пациентки могло быть вызвано стрессом, поскольку девушка работала допоздна и не высыпалась, пока ее слух не ухудшился. По словам доктора, для того чтобы к Chen вернулся слух ей необходимо пройти соответствующее лечение и полностью восстановить силы, пишет newsweek.com.

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