У Порошенко нет шансов победить на выборах

15.01.2019 05:54



Как заявила глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, у действующего президент Украины Петра Порошенко нет шансов на победу на выборах главы государства. Так Тимошенко, ссылаясь на данные проводимых в стране опросов считает, что выборы главы Украины пройдут в два этапа. И во втором туре будут участвовать она и Петр Порошенко. А учитывая, что по последним данным ее партия набирает порядка 34% голосов, тогда как партия президента только 23%, у Порошенко нет ни одного шанса на победу, пишет РИА Новости.