Порошенко хочет уволить главу своей администрации

14.01.2019 21:32



Президент Украины Петр Порошенко собирается уволить главу своей администрации Игоря Райнина. Такая информация появилась в некоторых украинских СМИ. Так, по представленной информации, Игорь Райнин высказал мнение о том, что Петр Порошенко не сможет сохранить свой пост после президентских выборов, которые пройдут на Украине в марте этого года. После подобного заявления Петр Порошенко в своем окружении высказал желание уволить Райнина с поста главы администрации президента страны, пишет РБК.