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Ежегодно Антарктида теряет в шесть раз больше массы льда, чем 40 лет назад

14.01.2019 23:23
Ежегодно Антарктида теряет в шесть раз больше массы льда, чем 40 лет назад

В Антарктиде наблюдалось шестикратное увеличение годовой потери массы льда между 1979 и 2017 годами, согласно исследованию, опубликованному в Трудах Национальной академии наук. Гляциологи из Калифорнийского университета, Лаборатории реактивного движения НАСА и нидерландского Утрехтского университета также обнаружили, что ускоренное таяние вызвало повышение уровня Мирового океана более чем на полдюйма за это время, пишет phys.org.

"Это только верхушка айсберга, так сказать", - говорят ведущий автор Эрик Риннот, профессор Дональд Брен и председатель науки о системе Земли в UCI. "По мере того, как антарктический ледяной покров продолжает таять, мы ожидаем многометрового повышения уровня моря из Антарктики в ближайшие столетия".

Для этого исследования Риннот и его сотрудники провели, как он назвал, самую длинную оценку оставшейся антарктической ледяной массы. Этот проект, охватывающий четыре десятилетия, был также географически всеобъемлющим; исследовательская группа изучила 18 регионов, охватывающих 176 бассейнов, а также прилегающие острова.

Методы, использовавшиеся для оценки баланса ледового покрова, включали сопоставление накопления снегопадов во внутренних бассейнах со сбросом льда ледниками на линии их заземления, где лед начинает плавать в океане и отрываться от дна. Данные были получены на основе аэрофотоснимков довольно высокого разрешения, сделанных с расстояния около 350 метров с помощью операции НАСА "ледяной мост"; спутниковой радиолокационной интерферометрии от нескольких космических агентств; и продолжающейся серии спутниковых снимков Landsat, начатой в начале 1970-х годов.

Группа смогла определить, что в период с 1979 по 1990 год Антарктика ежегодно сбрасывала в среднем 40 гигатонн льда. С 2009 по 2017 год было потеряно около 252 гигатонн в год. За четыре десятилетия темпы таяния резко возросли. С 1979 по 2001 год он составлял в среднем 48 гигатонн в год за десятилетие. Темп подскочил на 280% до 134 гигатонн за период с 2001 по 2017 год. Риннот сказал, что одним из ключевых выводов проекта является вклад Восточной Антарктики в общую картину потери массы льда в последние десятилетия.

"Сухопутный сектор Уилкса в Восточной Антарктике, в целом, всегда был важным участником массовых потерь, даже еще в 1980-х годах, как показали наши исследования", - сказал он. "Этот регион, вероятно, более чувствителен к изменению климата, чем традиционно предполагалось, и это важно знать, потому что он содержит еще больше льда, чем Западная Антарктика и Антарктический полуостров вместе взятые".

Он добавил, что сектора, теряющие наибольшую массу льда, примыкают к теплой океанской воде.

"Поскольку потепление климата и истощение озона направляют больше тепла океана в эти сектора, они будут продолжать способствовать повышению уровня моря из Антарктики в ближайшие десятилетия", - сказал Риннот, который также является старшим научным сотрудником проекта JPL.

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